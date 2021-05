Festival João Rock é adiado pela 3ª vez por causa da pandemia de Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 19ª edição do João Rock foi novamente adiada por causa da pandemia do novo coronavírus e não tem data redefinida ainda. O evento estava marcado para 19 de junho de 2021 em Ribeirão Preto (SP). Inicialmente seria em 6 de junho de 2020, mas já havia sido remarcado para 12 de setembro do ano passado.

“Até a data que inicialmente previmos, não será possível realizar o evento sem colocar pessoas em risco de contágio e principalmente no clima de paz, união e alegria como são nossas premissas”, afirma Luit Marques, um dos organizadores do evento.

O festival nasceu em 2002 e se consolidou como um dos principais eventos musicais do Brasil. Na 18ª edição, em 2019, reuniu cerca de 65 mil pessoas. Esse volume de público tornaria inviável a realização no cenário atual de Covid-19.

“O melhor momento vai chegar e estaremos prontos para realizar um festival ainda mais especial, com grandes nomes da música nacional. Será o reencontro de todos”, diz Luit.

De acordo com a organização, os ingressos já adquiridos vão ser válidos para a nova data. A política de reembolso será definida assim que uma nova data for estabelecida.

Os fãs ainda podem adquirir os tíquetes com preços que variam de R$ 130 a R$ 590 e disponíveis no site oficial (joaorock.com.br).

Ainda não foram confirmados os nomes do lineup. Em 2020, havia a previsão de uma homenagem ao Rio de Janeiro, com atrações com Gabriel, O Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho, Planet Hemp, Erasmo Carlos.

Estavam também escalados Nação Zumbi, CPM 22 —como os convidados Pitty, Paulo Miklos e Koala—, Djonga, Humberto Gessinger, Natiruts, Titãs, BaianaSystem e show inédito e exclusivo para o festival composto por Criolo ao lado de Emicida e Céu.

*

Festival João Rock (19ª edição)

Quando: sem data definida

Onde: Parque Permanente de Exposições (av. Orestes Lopes de Camargo, 350, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto-SP)

Quanto: R$ 130 a R$ 590

Mais informação: joaorock.com.br