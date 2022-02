Fernando Zor faz declaração a Maiara, mas apaga comentário em seguida

Porém, alguns fãs conseguiram tirar print da declaração feita pelo sertanejo. No texto, ele afirma que o casal teve atritos, mas que estão se resolvendo e não quer que ataquem a sertaneja pelos conflitos do relacionamento. "Ela é apenas um ser humano que não desistiu do amor que sente. Eu sei que não fui o melhor cara do mundo até agora, mas eu a amo muito, e cuidarei do nosso amor incansavelmente, pois pretendo passar o resto da minha vida ao lado dela", escreveu.

O jornalista Leo Dias havia publicado em seu Instagram que o cantor participou da live da cantora, realizada na quinta (24), com um comentário romântico. "Um simples 'minha vida' foi o suficiente para atiçar aqueles que torcem pelo retorno do casal", escreveu o colunista.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Em comentário no Instagram neste sábado (26), Fernando Zor levantou novas suspeitas sobre sua reconciliação com a cantora Maiara.

