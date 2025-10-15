Fernando Sampaio, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa estão na roça em A Fazenda 17
Por Folha de São Paulo
15/10/2025 23:30:03
15/10/2025 23h30 — em
Arte e Cultura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matheus Martins venceu a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (15). Com isso, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa foram para a roça contra Fernando Sampaio.
A prova consistia em ter boa memória, agilidade, sorte e amizade com os outros participantes. Matheus e Rayane se uniram nas primeiras rodadas contra Yoná, que acabou sendo a primeira eliminada. As etapas seguintes foram muito acirradas, mas Matheus acabou derrotando Rayane.
