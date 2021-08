Fernando Rocha diz que negou convite para A Fazenda 13

O apresentador também comentou uma brincadeira que fez no ar em que falava da despedida da clara e da gema, que "se encontrariam dentro do bolo". Na ocasião, o médico Roberto Kalil deixou claro que não achou a piada engraçada e o vídeo viralizou em 2018.

No entanto, ele diz que nunca aceitou por ter outros compromissos e também por conselho dos filhos. "Meus filhos falam: 'Pai, na primeira festa você vai ser cancelado, vai ser expulso'. Como experiência seria fantástico, mas preciso me soltar de algumas amarras que me prendem a esses conceitos que meus filhos acham importantes."

"Todo ano [me convidam]", afirmou durante entrevista a Maurício Meirelles no Foi Mau (RedeTV!). "Saí da Globo há dois anos e fui chamado duas vezes. Acho muito legal, fico honrado."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Rocha, 54, revelou que recusou um convite para participar de A Fazenda 13 (Record). O ex-apresentador do Bem Estar (Globo) contou também que esta não foi a primeira vez que ele foi chamado para entrar no reality show.

