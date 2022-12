Fernanda Pavisic perde a coroa de Miss Bolívia Universo

Segundo o site Tromo, Pasivic teria chamado no vídeo a Miss Peru de "transexual". Ela também se referiu a representante da Argentina como "Miss Potosi" -título de crítica e ridicularização que irritou as autoridades da cidade boliviana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Miss Bolívia Universo 2022, Fernanda Pavisic, qualificou a decisão de retirada da sua coroa como "absolutamente injusta". Ela perdeu o posto após um vídeo polêmico no qual critica outras candidatas do concurso de beleza viralizar nas redes sociais.

