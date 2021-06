Fernanda Paes Leme faz parte de nova série brasileira de comédia da Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta quinta-feira (17) a produção de uma nova série de comédia brasileira com um elenco repleto de estrelas. A história gira em torno do assassinato de um excêntrico milionário que convida três famílias para um fim de semana em sua mansão. Todos se tornam suspeitos do assassinato.

A nova série de comédia da Netflix, com estreia prevista em 2022, vai mostrar o lado mais divertido de famílias brasileiras de diferentes cidades do país. Ela trata com humor o convívio familiar no cotidiano ou em situações extremas.

Na história, as três famílias circulam pelo casarão junto com um atrapalhado detetive e sua equipe que tentam desvendar o crime. A tentativa de descobrir quem matou o milionário e a disputa pela herança fazem com que todos tenham que (con)viver sob o mesmo teto.

A série conta com um elenco de peso e conhecido pelo grande público da televisão e redes sociais com uma leve inclinação para a comédia. Interpretam os membros das famílias os atores Fernanda Paes Leme, Maíra Azevedo, Marcelo Médici, Thati Lopes, Romulo Arantes Neto, GKay, Silvero Pereira, Raphael Logan, Gi Uzêda, Dhu Moraes, César Maracujá, Paulo Tiefenthaler e Eliéser Mota.

Animada com o novo trabalho, a atriz Fernanda Paes Leme, 38, compartilhou no Instagram vídeo com o elenco da série. "Oi dona Netflix Brasil! Veio aí, heim?! Vai ter série de comédia brasileira? Sim! Servindo tudo com muitos suspeitos, muita risada e muito Brasil na tela!", escreveu a atriz.