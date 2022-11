Fernanda Paes Leme comemora a oitava edição de bazar beneficente

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Foram algumas noites sem dormir de ansiedade, mas finalmente neste domingo (13), Fernanda Paes Leme conseguiu realizar mais uma edição do seu tradicionalíssimo Bazar da Fepa. O evento, que entrou em sua oitava edição, reuniu várias peças de grife doadas por amigos famosos da apresentadora e que foram vendidas a preços mais baixos. Toda a arrecadação será doada para instituições de caridade.

Na última edição, realizado em 2019, o Bazar da Fepa arrecadou R$ 200 mil e a intenção de Fernanda Paes Leme era superar essa marca. "Essa seria a nossa décima edição do bazar. Como não fizemos nada nos dois últimos anos por causa da pandemia, virou a oitava e tivemos que acumular todas as doações que já tinham sido guardadas", contou Fernanda, que ficou bem animada com o número de pessoas que circulavam desde cedo no Espaço Gap, na zona Oeste de São Paulo.

Ela, que também é atriz, lembrou ainda do início do projeto. "Sempre ganhei muitas coisas e sempre doei peças que não usava ou aquelas que estavam paradas no meu guarda-roupa. Comecei doando para amigos e também para as instituições que minha mãe ajudava. Um dia, então, decidi fazer um bazar para poder ajudar mais pessoas. Primeiro começou bem pequeno, no salão do prédio da minha mãe, só com amigas e conhecidos. Só que coisa foi crescendo e virou o Bazar da Fepa", contou Fernanda Paes Leme.