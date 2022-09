Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert declaram apoio a Lula em suas redes sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O casal de apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert postou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (23), um vídeo no qual reproduz a letra "L" com os dedos, demonstrando apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições para presidente em 2 de outubro.

Ao som de "All you need is love", do grupo inglês Beatles, os dois simularam um coração com as mãos, seguido do "L"., inicial de Lula. Rodrigo e Fernanda estão juntos há 20 anos e são pais dos gêmeos João e Francisco e de Maria Manoela. O candidato petista comentou com um emotion de coração na postagem e ainda mandou um abraço para o casal, que apresenta o programa Bem Juntinhos, no GNT.

Rodrigo, 42, e Fernanda, 45, se juntam aos artistas que já declararam o voto na urna para o candidato do PT como Bruno Gagliasso, Emicida, Astrid Fontenelle, Marieta Severo, Anitta, Bruna Marquezine, Camila Pitanga, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Martinho da Vila, Pequena Lo, Irandhir Santos, Leandra Leal, Gilberto Gil, entre outros famosos.

Jair Bolsonaro, por outro lado, segue firme entre os sertanejos e vem ganhando novos apoiadores entre os artistas. Já declararam que votam no candidato do PL: Zezé di Camargo, Sérgio Reis, Gusttavo Lima, Bruno (da dupla com Marrone), Chrystian (da dupla com Ralf), os roqueiros Roger (Ultraje a Rigor) e Digão (Raimundos), Latino, Malvino Salvador, Regina Duarte, Humberto Martins, Ronaldinho Gaúcho e Andressa Urach, para citar alguns.