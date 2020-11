Fernanda Keulla distribui marmitas a moradores de rua: 'Forma de doar tempo e amor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Keulla, 34, foi clicada distribuindo marmitas a moradores de rua em São Paulo. A artista, que ficou conhecida nacionalmente ao participar e vencer a 13ª edição do BBB (Globo), é uma das madrinhas do projeto "Rango Solidário", que prepara e doa alimentos pela cidade a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Nosso projeto é uma união de forças entre amigos para levar mais dignidade às pessoas em situação de rua, em São Paulo, em forma de uma refeição quentinha, gostosa, acompanhada de água mineral e um bolinho de sobremesa", contou Keulla ao F5, emendando que os próprios voluntários são responsáveis por angariar fundos, cozinhar e entregar as refeições.

"Além de ajudar nos custos, quando estou no Rio de Janeiro divulgo bastante e acompanho todo trabalho feito em São Paulo. Se estou aqui [na capital paulista], como hoje, entrego pessoalmente", destacou a apresentadora, salientando que cada etapa do processo é um aprendizado. "Ao entregar [a refeição] sempre bato um papo, uma palavra de incentivo, uma troca de carinho", disse Keulla.

A ex-BBB conta que o projeto surgiu como "forma de doar tempo e amor por meio de algo que para nós é muito simples: um almoço aos sábados ou domingos, mas que ajuda quem tem fome". Ela pontuou que apesar do isolamento causado pela pandemia do coronavírus ter dificultado a entrega dos alimentos, os voluntários do projeto se adaptaram à nova realidade. "Fazemos a entrega com todos os cuidados. Tudo higienizado, usando máscaras e álcool gel".

Keulla finalizou, dizendo que torce para que a ação social motive mais gente a ser solidária. "Espero de coração que esse projeto possa inspirar as pessoas a doarem um pouco do seu tempo, amor e atenção a alguém".