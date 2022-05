Fernanda é 1ª eliminada do MasterChef após esquecer batatas em prato de Jacquin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 9ª temporada do reality culinário MasterChef (Band) começou nesta terça-feira (17) e já apresentou os 16 cozinheiros amadores competindo entre si para se salvar da berlinda. A primeira prova contou com as caixas misteriosas, com receitas que representassem cada participante.

Em seguida, os competidores precisaram trocar as receitas afetivas uns com os outros. O paraense Renato foi o grande destaque positivo da prova, seguido de Adílio, Melina e Daniel. Já Fernanda e Genesca foram direto para a prova de eliminação, junto de Fernando, que perdeu a mini prova.

Na prova de eliminação, os destaques positivos mandaram três colegas para a berlinda. Disputaram com Fernanda, Genesca e Fernando, Paraskevi, Rafael e Jason. O desafio consistia em replicar o prato clássico de coelho com mostarda do chef Erick Jacquin.

Fernanda e Genesca foram os destaques negativos da prova, porém a eliminada foi Fernanda. A engenheira civil de 29 anos esqueceu de colocar batatas, ingrediente indispensável para a receita do chef francês.

Ao lado de Helena Rizzo, Henrique Fogaça e da apresentadora Ana Paula Padrão, o jurado Erick Jacquin contou em recente entrevista que a nova leva de episódios colocará os 16 cozinheiros em busca dos R$ 300 mil no limite do estresse. Ele prometeu mais broncas. "Não dá para ser bonzinho com comida ruim. Não tem como sorrir e dizer que o prato está péssimo", garante.