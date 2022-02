Felipe Neto deseja boa sorte a Bruna Gomes no Big Brother Portugal

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do término do namoro, Felipe Neto, 34, mostra em suas redes sociais que ainda tem muito carinho por Bruna Gomes, 26, com quem se relacionou por cinco anos.

A influenciadora digital foi escalada para participar do Big Brother Famosos, reality show de Portugal, e o youtuber não deixou de reconhecer a conquista da ex-namorada.

"Ela não é 'ex do fulano'. Ela é Bruna Gomes. Uma mulher batalhadora, dedicada, que construiu uma história própria e cheia de luz. Tive a honra de passar quase 5 anos ao seu lado e sei que o povo português vai amar conhecer sua índole e coragem nesse Big Brother. Boa sorte, Bru!", tuitou Neto.

A influenciadora postou sobre sua participação no seu feed do Instagram. "Estou muito ansiosa para dividir com vocês mais um pouco da Bruna, do meu íntimo, do que eu acredito", disse em vídeo. Depois do anúncio, ela respostou várias declarações que recebeu de seus amigos em seus stories, mas a de Neto não foi destacada até a conclusão desse texto.

O casal anunciou o fim do namoro em dezembro. Segundo Bruna, o youtuber teria ligado para ela no Natal e terminado o relacionamento.

Na época, Bruna disse que ficou muito surpresa com a notícia. "Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta, como deve ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias; alegrias e tristezas; tempestades e calmarias."

A influenciadora também afirmou que não cabia a ela julgar ninguém e muitos menos os motivos. "Ao final seremos sempre nós com nossas consciências e espelhos. Impossível mentir a eles. Serão sempre os juízes mais implacáveis. Cada um tem o seu."