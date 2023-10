Fazendeira Jaquelline revela qual será seu voto na roça da 'A Fazenda 15'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jaquelline Grohalski reuniu um grupo exclusivamente feminino no Rancho do Fazendeiro, na tarde deste sábado (7), em A Fazenda (Record). A líder da casa chamou Kally Fonseca, Nadja Pessoa e Rachel Sheherazade para desfrutar de uma tarde regada a espumante e conversas animadas.

