A Fazenda 15: veja quem são os 4 vencedores do Paiol, que entram no reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cézar Black e Nadja Pessoa venceram a votação do Paiol e passam a integrar o elenco de A Fazenda 15. Na noite desta quinta-feira (21), Adriane Galisteu anunciou o resultado da dinâmica valendo quatro vagas para o reality show, que passam a integrar o time oficial de fazendeiros desta temporada.

Cézar teve 22,8% dos votos, seguido por Nadja com 34%.

Desde a última segunda-feira (18), 10 celebridades estavam confinadas em um espaço secundário de A Fazenda, aquecendo a estreia oficial da nova fase do reality na terça-feira (19). Na lista, estavam influenciadores, ex-BBBs e cantores, que foram colocados em votação popular no R7 valendo 4 vagas no elenco final.

Já entre os participantes já confirmados, o clima é de muito agito. Nesta quarta-feira (20), Yuri Meirelles venceu a Prova do Fazendeiro e se tornou o primeiro rei da temporada, com o direito de indicar um peão diretamente à Roça.

PROVA DE IMUNIDADE

Após o resultado, os quatro escolhidos seguem direto para o campo de provas. No local, eles terão que excluir 12 competidores da sede, com exceção de Yuri, da chance de disputar uma prova especial que vale imunidade na primeira votação da temporada. Com isso, cinco peões garantirão esse poder. Em seguida, o o rei da semana terá um papel decisivo e tirar mais um dessa vantagem competitiva. Assim, apenas quatro concorrentes da sede serão beneficiados por essa grande oportunidade.

Esses quatro competidores da sede se juntam aos quatro recém-chegados do Paiol e todos eles participam desse desafio especial. Os quatro com melhor desempenho garantem não só imunidade, um benefício e tanto logo no começo da temporada, como também R$ 10 mil na conta bancária.

A prova será disputada em duelos e exigirá dos peões agilidade e raciocínio rápido para pegarem o bichinho correto antes do adversário. Quem fizer dois pontos vence a disputa.