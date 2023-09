A Fazenda 15: Lucas Souza, Nathalia Valente e Rachel Sheherazade estão na roça

No final do desafio, conforme a ordem de jogo, a pontuação foi: Lucas, 400 pontos; André, 1600; e Rachel, 800. Assim, André venceu e conquistou a liderança.

A prova do fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (27), colocava um dos jogadores da dupla em um balanço. Ele precisava acertar bolas (repassadas pelo colega) em alvos, com cada cesta tendo uma pontuação diferente. Quem fizesse mais pontos em três minutos, virava o novo rei da casa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Souza, Nathalia Valente e Rachel Sheherazade estão na roça e disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record). Um dos três será o primeiro eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (28). André Gonçalves venceu a prova do fazendeiro e se salvou da berlinda.

