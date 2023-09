A Fazenda 15: Alicia X, Cariúcha, Cézar Black e Shayan vencem Prova de Imunidade

A prova foi disputada em duelos (Cezar x Kally; Nadja x Cariúcha; Shayan x Lily; e Alicia x Jenny) e exigiu que os peões tivessem agilidade e raciocínio rápido para pegarem o bichinho correto antes do adversário. Quem fizesse dois pontos, vencia a disputa. No ranking final, Alicia X, Cariúcha, Cézar Black e Shayan foram os mais rápidos.

Antes do começo da prova, o quinteto eliminou 12 pessoas da casa e o Fazendeiro Yuri Meirelles teve o direito de retirar um 13º membro do desafio: Rachel Sheherazade. Assim, apenas quatro concorrentes da sede foram beneficiados por essa oportunidade: Cariúcha, Jenny Miranda, Kally Fonseca e Lily Nobre.

