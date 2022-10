A Fazenda 14 bate recorde e transforma 'Verdades Secretas 2' em 'freguês'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso no Globoplay, onde foi a produção mais vista do ano passado, "Verdades Secretas 2" deixou a Globo em segundo lugar de audiência na noite de quinta-feira (20). A continuação da novela perdeu para a eliminação de Thomaz Costa da 14ª edição de A Fazenda, da Record, no confronto direto.

Durante a transmissão, começou a briga que culminou com a eliminação de Tiago Ramos e Shayan Haghbin do reality show rural. A decisão, porém, só foi anunciada pela emissora durante a madrugada.

Enquanto ficaram no ar simultaneamente, das 23h57 à 0h31, o programa marcou média de 8,9 pontos, contra 6,7 pontos da versão light (as cenas mais picantes foram cortadas para exibição na TV aberta) da trama de Walcyr Carrasco. Cada ponto representa 205.755 indivíduos na Grande São Paulo, maior mercado anunciante do país.

Ao todo, o programa da Record ficou 55 minutos na liderança. Na média geral, das 23h01 à 0h31, quando também enfrentou partes de "Ilha de Ferro" e do "Jornal da Globo", ele obteve 8,8 pontos, com 20% de participação no número de TVs ligadas, o recorde da atual temporada. No entanto, acabou em segundo lugar. O SBT, na mesma faixa horária, marcou 6 pontos.

Mesmo com o reality show terminando mais cedo, o público não mudou de canal para ver a trama de Angel (Camila Queiroz), Giovanna (Agatha Moreira) e companhia. No ar até 0h56, a novela também perdeu para o boletim Jornal da Record. Acabou com 6,5 pontos de média, contra 7,1 pontos da emissora dos bispos.

A derrota acende o sinal vermelho para a Globo, já que "Verdades Secretas 2" está virando "frequês" de A Fazenda. No ar desde o último dia 4, a trama já havia perdido na terça-feira (18), por 8 pontos contra 6,8 no confronto direto.