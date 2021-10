A Fazenda 13: Rico Melquiades finge convulsão e causa susto na madrugada

"As pessoas aqui nessa edição, tudo é desrespeito. Se eu chamar uma pessoa de sonsa para eles é desrespeito. Quem não conhece ela [Mileide], que compre ela. Quero só pontuar isso. [...] Eu não menti, eu estou sendo sincero. Ela quer agradar todo mundo. Ela é saboneteira", disse ele no programa ao vivo.

Rico também discutiu com outros participantes como MC Gui e Mileide Mihaile. A briga com a peoa ocorreu durante a formação da roça porque o influenciador não gostou de receber o voto dela.

