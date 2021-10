A Fazenda 13: Day expõe relacionamento de Bill e dispara: 'Podre como pessoa '

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é novidade que muitos dos peões de A Fazenda 13 já se conheciam antes do reality. Tanto que Dayane Mello fez um exposed do colega de confinamento Bill Araújo na madrugada deste sábado (9) e não poupou críticas. "Podre como pessoa", disse ela.

Durante conversa com Aline Mineiro, Day contou que conhecia Bill e que sua impressão já não era boa antes do programa, relatando detalhes de como ele teria terminado seu relacionamento com a influenciadora Stéfani Bays, que esteve em A Fazenda 12.

"Ele chegou, em olhou na cara, como se ela fosse uma estranha. Foi assim que eu conheci ele, dessa maneira, tratando ela como uma estranha, ela chorando. Ele é podre como pessoa, como homem como tudo. Ele não presta", disparou a peoa.

"Um homem que transa contigo por um mês, todos os dias, e depois liga e diz não vou poder ficar contigo porque vou para um reality, porque agora vou me concentrar no reality. E no outro dia eles se encontram na festa e ele nem olha na cara dela", continuou.

O relacionamento de Bill e Stefani chegou a ser especulado antes do programa após os dois serem flagrados aos beijos. Com o início do reality, no entanto, surgiram boatos de que estaria namorando outra garota há cerca de quatro meses.

Na ocasião, Stefani postou frase, em seu Twitter, que foram apontadas como indiretas ao ex-BBB. "Deve estar escrito otária na minha cara" e "a conta não fecha", escreveu ela. Já neste sábado, ela postou: "Calada ganha", após comentário de Day.