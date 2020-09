A Fazenda 12 tem estreia com xixi no chão, rivalidades e primeira punição à casa toda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi dada a largada para mais uma edição do reality da Record A Fazenda. A edição conta com muitos nomes polêmicos e promete ter fogo no feno.

Para a 12º edição, foram confirmados os nomes da modelo Carol Narizinho, do cantor Biel, do jornalista Lucas Strabko (Cartolouco), da influenciadora Stéfani Bays, da cantora Jojo Todynho, do rapper Fernandinho Beat Box, da modelo Victória Villarim, do apresentador Lucas Maciel (Lucas Selfie), da funkeira MC Mirella, do bombeiro JP Gadêlha, do cantor Mariano, da atriz Lidi Lisboa, do empresário Lipe Ribeiro, da Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, do ator Mateus Carrieri, da modelo Raissa Barbosa, do apresentador Juliano Ceglia, do apresentador Rodrigo Moraes, da cantora Tays Reis e da modelo Luiza Ambiel.

Logo na apresentação dos participantes já foi possível ver uma rusga entre Mirella e a modelo Raissa. Segundo a cantora, Raissa já teria sido amante de seu ex. "Palhaçada isso", disse ela.

Lidi também já mostrou que tem personalidade forte. Ela reclamou de os homens fazerem xixi na tampa e no chão do banheiro no primeiro dia de confinamento.

E o clima de festa acabou rapidinho. A Fazenda 12 proporcionou a primeira votação da casa logo na estreia. Eles tiveram de votar nos quatro primeiros moradores da baia, ou seja, aqueles que não dormiriam na sede. E os mais votados foram só homens: Rodrigo, Biel, JP e Cartolouco.

Os peões, além de dormirem fora de casa, estão fora da prova do fazendeiro desta quarta-feira (9) e não estão à salvo. A casa já percebeu um clima tenso entre Stéfani e Lipe e Mirella e Raissa. Stéfani e Lipe já tiveram um atrito em De Férias com o Ex (MTV) e já entraram com uma rivalidade. Apesar de conversarem e terem prometido paz, tudo pode acontecer desse relacionamento.

Também rolou a primeira punição no confinamento. Cartolouco e Biel utilizaram o chuveiro da sede e quem mora na baia não pode usufruir desse benefício. Teve gente que não gostou. O grupo todo ficou seis horas sem gás.

Marcos Mion entrou ao vivo para conversar com os peões. E Stéfani já deu uma resposta um tanto quanto surpreendente sobre as rivalidades da casa. "Perdoei o Lipe, não ataquei o Biel. Talvez eu tenha sido cancelada lá fora", opinou Stéfani. Sobre Biel, vale lembrar que ele foi acusado de assédio por uma jornalista e foi julgado pelas pessoas.

A 12º temporada de A Fazenda estreou nesta terça-feira (8) a às 22h30 na Record. A edição vai contar com grandes mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus. Serão 20 participantes que vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Marcos Mion está sob o comando novamente da atração e promete jogar muito "fogo no feno". "A expectativa é altíssima, não só pelas novidades do jogo mas também pela realidade que estamos vivendo. Não vejo a hora de começar", contou o apresentador.

A sede da atração, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, passou por reformas e ganhou uma decoração totalmente repaginada para receber os fazendeiros. Por questão de segurança, não será utilizado feno nesta edição nos ambientes da sede. Outra novidade da temporada é que os peões não serão divididos em equipes. Portanto, desde o início, eles já disputam individualmente pelo prêmio.