A Fazenda 12: Record é acusada de homofobia por vetar selinho de Mirella e Stéfani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality A Fazenda (Record) enfrentou mais uma polêmica na madrugada deste domingo (20). Não por ações de seus competidores, mas pela decisão da emissora de não mostrar os beijos entre pessoas do mesmo sexo que aconteceram na festa da última sexta-feira (18).

Os internautas não perdoaram a edição do programa de sábado (19) à noite e fizeram com que a hashtag #recordhomofobica se tornasse uma das mais comentadas. "O que adianta fazer várias novelas bíblicas e ser 100% homofóbico", comentou uma delas. "Record mais uma vez fazendo merda e dessa vez foi homofobia na cara", disse outro.

A indignação de algumas pessoas aconteceu por que não foi veiculado na edição do programa o selinho entre MC Mirella e Stéfani Bays durante a festa Arco-íris, apesar de mostrar o dos casais Mariano e Jakelyne e Biel e Tays. A Record foi questionada sobre a edição, mas ainda não respondeu à reportagem.

Também aconteceram no programa selinhos entre Mateus Carrieri, Juliano Ceglia e Cartolouco. O que movimentou a última festa, no entanto, foram os desentendimentos, como o envolvendo Luiza Ambiel e Carol Narizinho e o de Raíssa Barbosa e Lucas Maciel, interrompido por um surto de Jojo Todynho.

Na manhã deste domingo, alguns peões acordaram cedo e em clima de paz. Enquanto alguns se dividiam entre os cuidados com os animais, outros se ocupavam com o preparo do café da manhã.