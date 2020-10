A Fazenda 12: Para Biel, o problema de Jojo é falta de humildade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto estavam no ofurô, na noite de sábado (3), os peões de A Fazenda 12 Biel e Cartolouco conversaram sobre as recentes punições, a Roça e a festa de sexta-feira (2). Em dado momento do bate-papo, Biel voltou a criticar Jojo Todynho, dizendo que ela "estourou" em uma produtora construída em cima dele.

"Vou cobrar respeito? Não quer falar comigo, não fala, mas também para de ficar alfinetando. Que p**** é essa? Isso aqui é programa de família, cara. É isso que ela tem a oferecer? Não gosto, não me agrada, não. A menina estourou aí na produtora que eu construí. Toda a carreira dela, tudo o que o cara fez para ela foi baseado no que construiu comigo", argumentou ele.

O funkeiro afirmou, também, que Jojo não deseja uma relação amistosa com ele porque tem o ego inflado. "É muito doido. Só que, às vezes, por saber disso, [ela] não tem a humildade de ter uma relação comigo por achar que é maior que eu. O ser humano é assim, é o ego."

Não foi a primeira vez que o artista acusou Jojo de egocêntrica. Na última festa, ele chegou a falar para Mariano que Jojo "precisa ter o seu ego massageado todo dia."

Jojo Todynho e Biel não se bicam desde os primeiros dias da atual temporada, mas os ânimos se acirraram a partir da formação da Roça na noite da última terça-feira (29). Ao declarar seu voto, a participante indicou Cartolouco sob protestos, já que o MC seria sua primeira opção após desentendimento por deboche.

"Se você tem algo para falar, fala na minha cara. Fazer deboche aqui é mole. Eu não posso fazer nada. Lá fora, um socão no olho resolve. Lá fora eu quero ver ter disposição", decretou Jojo.

Ao notar Biel rindo de seu discurso, Jojo Todynho ficou ainda mais furiosa e distribuiu ofensas contra o desafeto: "Eu sei que ele [Cartolouco] tem coração puro, mas está deixando ser marcha de manobra. Meu voto era no Biel, mas ele correu para a baia, porque ele sabia que ele ia tomar voto da casa e não tem peito e disposição." "Peito para quê, Jojo?", indagou Biel. "Você é um frouxo. É um cu***", respondeu a peoa.