A Fazenda 12: Lipe Ribeiro vence prova especial com ajuda de ex-peões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lipe Ribeiro, 28, foi o grande vencedor da prova especial que reuniu os atuais participantes e os eliminados de A Fazenda 12, ao longo da madrugada deste domingo (13). Com a ajuda dos ex-peões Lucas Maciel e Raissa Barbosa, ele ganhou um carro e deve receber poderes especiais para a reta final do reality.

O anúncio da prova especial aconteceu logo depois da eliminação de Mateus Carrieri na roça deste sábado (12), com 20,02% dos votos. Depois de certo mistério, Marcos Mion anunciou que a noite estava apenas começando e, no campo da prova, fez as vezes de anfitrião entre peões e ex-peões.

Em seguida, eles formaram times -- cada participante ainda na disputa deveria escolher dois assistentes eliminados.

Carol Narizinho e Luiza Ambiel não foram escolhidas por ninguém e ficaram de fora da lista de prêmios da prova. Isso porque os integrantes do trio vencedor, com exceção de seu capitão, que levou o carro, embolsaram R$ 20 mil cada. Já o resto recebeu R$ 10 mil cada um.

A prova especial, na verdade, era uma série de atividades diferentes. Elas se estenderem por toda a madrugada e, no final, venceu quem tinha a maior soma a partir dos placares de cada etapa.

Lipe e Biel ficaram empatados depois da série de provas e, para decidir quem seria o grande vencedor, repetiram uma delas. Por poucos segundos, o ex-De Férias com o Ex terminou antes do músico. "Deus é bom o tempo todo", comemorou ele ao encontrar o carro que ganhou.

A transmissão da prova especial pelo Playplus foi marcada por diversos cortes, que impediram que o público acompanhasse tudo o que aconteceu durante a madrugada. Apenas os trechos decisivos foram exibidos pela plataforma, o que causou revolta em muitos espectadores.