A Fazenda 12 deve ter Jojo Todynho e Biel, apontam internautas após divulgação de imagens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho e Biel confirmados em A Fazenda 12? É o que afirmam internautas após o perfil da Record Europa no Instagram divulgar nesta sábado (5) gifs em que aparecem as silhuetas de dois participantes que vão fazer parte do elenco do reality rural.

A ideia das publicações era fazer uma brincadeira e despertar interesse pelo programa, que estreia nesta terça (8). Mas muitos internautas conseguiram achar fotos antigas de Todynho e Biel que se encaixam perfeitamente às silhuetas. Além disso, os dois nomes já vinham sendo especulados pela mídia.

Depois que a ação gerou grande repercussão nas redes, os gifs foram apagados do perfil da Record Europa. Oficialmente, os primeiros nomes do elenco de A Fazenda 12 serão anunciados antes de terça (8) pelo perfil do programa no TikTok, aplicativo que é parceiro da atração nesta edição.