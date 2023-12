Faustão pode voltar à TV

Longe da TV desde maio, quando deixou a Band, o apresentador reconheceu que ainda não tem saudades do trabalho. "Ainda não [estou com saudade], estou bem consciente. Ou você para deixando saudade ou vai insistindo até ninguém te aguentar mais", completou.

Faustão sublinhou que os "probleminhas" não tiveram relação com o transplante, mas atrapalharam a reabilitação. "Atrapalhou a fisioterapia, mas já ando de bicicleta e o coração não dá problema. Não tive rejeição alguma", comentou Fausto Silva que não descartou a possibilidade de assinar contrato com alguma emissora de TV aberta ou fechada.

"Tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] na outra. A outra deu uma falhada e fui parar no chão", lembrou em entrevista ao podcast "O Programa de Todos os Programas".

