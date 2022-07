Faustão homenageia Marília Mendonça e plateia vai às lágrimas

"Tinham umas letras que a gente até duvidava e pensava: 'Não é possível que a Marília escreveu isso com 15 anos'", disse Henrique, protagonista de um dos momentos mais emocionantes da noite. Durante a apresentação de "Flor e o Beija-Flor", ele e Juliano foram às lágrimas e pediram a ajuda do auditório para continuar a apresentação. A faixa é uma parceria com Marília.

"Uma mulher que veio como um cometa. O tempo em que ela ficou aqui foi de forma intensa, densa e, principalmente, deixou a marca de um talento irrepreensível", disse o apresentador, em um dos muitos momentos emocionantes da noite. As duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano participaram do tributo, contando casos, cantando e trazendo lembranças da amiga.

