Fátima Bernardes diz que nunca ficou bêbada e que as pessoas não acreditam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Fátima Bernardes, 59, afirmou durante o Encontro que nunca ficou bêbada na vida. Em conversa com o ator Marcos Caruso, 70, os dois comentavam sobre as festas e bebedeiras do Big Brother Brasil 22 (Globo) e revelaram nunca terem passado dos limites com a bebida.

O ator disse que quando está em uma festa, costuma não ser "inimigo do fim" e geralmente para de beber em determinado momento dos eventos, e então disse que nunca ficou bêbado na vida. Fátima em seguida disse: "Eu também [nunca fiquei bêbada], e as pessoas não acreditam".

Pouco tempo depois, a apresentadora ainda incentivou que as pessoas tirem o título de eleitor. Fátima resolveu fazer uma enquete com a plateia, para saber quem sairia antes do BBB, Douglas Silva ou Gustavo, após os dois se desentenderem. Ao questionar, algumas pessoas não levantaram a mão para votar. "Não deu certo a conta gente. Tem gente sem votar aí. Vamos tirar o título, vamos votar", disse ela.

Em janeiro deste ano, Fátima Bernardes manifestou à direção da Globo o desejo de deixar para trás qualquer expediente que amarre sua agenda e a faça refém de compromissos diários no Rio de Janeiro. Isso inviabiliza sua permanência à frente do Encontro, programa criado para ela em 2012 e apresentado ao vivo, de segunda a sexta-feira.

No alto escalão da Globo, sua saída, antes que o ano de 2022 termine, é dada como certa. Mas a despedida está mais cotada para ocorrer no segundo semestre, quando ela encerrará um ciclo de 35 anos na emissora.

Em junho, Fátima completará dez anos no comando do "Encontro", efeméride que vem a calhar para selar sua história nas manhãs da Globo. Em setembro, a jornalista completará 60 anos de idade, outra data que a leva a refletir sobre uma nova rotina.

Com o namorado, Túlio Gadêlha, morando no Recife, e o filho, Vinicius, estudando na França, a apresentadora não quer mais ter de combinar folgas frequentes na Globo para viajar quando quiser. Além disso, a jornalista acredita que já seja tempo de desacelerar um pouco e curtir a vida.