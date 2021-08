Fase de Batalhas de The Voice Kids chega ao fim com disputas acirradas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste domingo (22) o último dia de Batalhas no The Voice Kids (Globo). Nesta fase os times são divididos em trios e cantam a mesma canção. Apenas uma voz é selecionada pelo técnico desse grupo de três crianças para seguir à próxima etapa da disputa, o Tira-Teima.

O time de Michel Teló abriu a tarde de apresentações. Bianca Alves, Luiza Andrade e Mel cantaram "Facas", hit nas vozes das duplas Diego & Victor Hugo e Bruno e Marrone. "Foi muito equilibrado, esse é só o começo de um sonho... mas, tenho que fazer uma escolha", disse o sertanejo antes de anunciar que Bianca seguiria na disputa.

Pelo time de Carlinhos Brown, Allonso Perioni, Isa Luz e Pedro Pires interpretaram "Negro Gato", sucesso de Roberto Carlos. "Todos foram muito bem, continuam iluminados e iluminaram a nossa tarde de domingo. Sigam fortes", disse o artista antes de anunciar que Allonso foi seu escolhido.

A canção "Peça Felicidade", do Melim, foi apresentada por Camilla Souto, Gyovanna Antunes e Helloysa do Pandeiro, também pelo time Brown. O técnico baiano comparou o alto astral do show das meninas a um "trio elétrico" ao escolher Helloysa para seguir na disputa.

Elana Rei, Izabelle Ribeiro e Luana Mello, do time de Gaby Amarantos, cantaram "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", sucesso na voz de Ivete Sangalo. "Ser cantora nesse país é lutar todos os dias com beleza, voz e alegria", disse a paraense emocionada, ao deixar Izabelle no reality.

O sucesso "Não Vá Embora" foi apresentado pelo trio Ana Carolina Floriano, Babi Mello e Evellyn Katzer também do time de Gaby. "Vocês não vão embora nunca da minha vida, não me deixem nunca, nunca, nunca mais", disse a cantora, citando a letra da música de Marisa Monte ao anunciar que Evellyn vai para o Tira Teima.

Em uma das fases das Audições às Cegas, Teló foi autorizado pela produção a escolher uma participante a mais para compor seu time. Por isso, a última apresentação da fase de Batalhas foi disputada pelo quarteto: Clarah Passos, Henrique Bonadio, Júlia Antonini e Maria Alice Martins, que cantou "Hey Jude", clássico dos Beatles. O paranaense apontou que os quatro participantes "foram espetaculares", antes de optar por Henrique.