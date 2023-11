Fãs passam mal com calor de 37ºC em fila para o show do RBD no RJ

Após o show do Rio, a banda pop segue para São Paulo, onde se apresenta no Allianz Parque nos dias 12, 13 e 19 deste mês.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fila para o primeiro show da banda mexicana RBD no Brasil está quase pegando fogo. Mas não pela animação. Os fãs que aguardam a abertura dos portões no Estádio Nilton Santos, na tarde desta quinta-feira (9), enfrentam um calor de 37º no Rio de Janeiro, segundo medição do site Climatempo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.