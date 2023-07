Fãs lotam cinema de São Paulo à meia-noite para assistir ao filme 'Barbie'

Ir à pré-estreia do live-action estrelado por Margot Robbie foi uma ideia dele. "Remete muito à infância, até para mim, como homem. Existe um apego emocional, independentemente do gênero", diz ele, acrescentando que nunca foi hostilizado por amigos ou familiares por gostar da boneca.

Foi surpreendente ver o shopping tão entupido de pessoas vestidas de rosa, diz Matheus Penteriche, de 21 anos, que foi ao cinema com a namorada. No dia em que se conheceram, pela internet, os dois assistiram a uma animação antiga da Barbie juntos, mas virtualmente, por meio de uma videochamada.

A mulher estava em frente a uma réplica do Corvette cor-de-rosa, o carro clássico da Barbie, onde pessoas formavam fila para tirar foto. Havia ainda outros espaços instagramáveis, como uma caixa de boneca com tamanho de gente de verdade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Havia uma aglomeração de pessoas vestidas com roupas rosa-choque, rosa-bebê e rosa-escuro nos arredores do cinema do shopping Eldorado, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (19). A multidão estava ali para assistir a "Barbie", o filme mais pink e pop do ano, que estreia com sessões à 0h01.

