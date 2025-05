Fãs de Shakira são alertados sobre possível exposição ao sarampo após show nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um alerta de saúde pública emitido em Nova Jersey causou preocupação entre os fãs de Shakira que estiveram presentes em seu show no estádio MetLife, em East Rutherford.

Segundo o site americano Page Six, o Departamento de Saúde do estado confirmou que uma pessoa diagnosticada com sarampo esteve no local durante a apresentação da cantora, realizada em 15 de maio, podendo ter exposto milhares de pessoas ao vírus.

O estádio, que tem capacidade para 82 mil pessoas, recebeu a etapa da turnê Las Mujeres Ya No Lloran, e a presença do infectado ocorreu entre 19h30 e 1h da madrugada. De acordo com as autoridades locais, o indivíduo contaminado é residente de outro estado e só teve o diagnóstico confirmado após o evento. A informação foi divulgada por meio de comunicado oficial nesta semana.

Ainda segundo o site, o Departamento de Saúde recomendou que todas as pessoas que estiveram no estádio no horário indicado fiquem em alerta quanto a sintomas de sarampo, como febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados e erupções cutâneas.

A recomendação é de que os espectadores permaneçam atentos até, pelo menos, o dia 6 de junho, período estimado para o surgimento de possíveis sintomas.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) reforçam que o sarampo é uma doença extremamente contagiosa, que se transmite facilmente por vias respiratórias —ao tossir, espirrar ou mesmo apenas falar. O vírus pode permanecer no ar por até duas horas após a saída do indivíduo infectado do ambiente.

Em 2025, mais de mil casos da doença já foram registrados nos Estados Unidos, segundo dados do CDC. Em 96% dessas ocorrências, os pacientes não estavam vacinados ou não tinham certeza sobre seu histórico de imunização.

Até o momento, nenhum outro caso relacionado ao show de Shakira foi confirmado, mas o alerta de saúde serve como medida preventiva diante da possibilidade de contaminação em larga escala. A equipe da cantora não se manifestou sobre o caso até agora.

O QUE É O SARAMPO?

O sarampo é uma doença viral que pode causar complicações graves, como diarreia intensa, infecções de ouvido, cegueira, pneumonia e encefalite (inflamação do cérebro).

Algumas dessas complicações podem ser fatais. A transmissão da doença, causada pelo Morbillivirus, ocorre pelo ar, por meio de gotículas respiratórias, o que facilita sua propagação, especialmente em ambientes com baixa cobertura vacinal.

VACINAÇÃO

A vacina tríplice viral, que previne contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível de forma gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o Brasil. Pessoas de 12 meses a 59 anos podem receber o imunizante. O recomendado são duas doses até 29 anos e uma dose de 30 a 59 anos, em pessoas não vacinadas. Quem não lembra se tomou a vacina na infância pode repetir a aplicação.