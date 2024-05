Fãs de Madonna vendem areia da praia de Copacabana no eBay depois de show

Na descrição, o vendedor alega que o saco do tipo Ziplock contém aproximadamente 30 ml de areia que "captura a essência da celebração (...). O item é cuidadosamente elaborado para detalhar os vários aspectos do concerto."

A areia, vendida entre outros itens colecionáveis como bolas de beisebol e pôsteres de esportistas autografados, está à venda por US$ 8,99, aproximadamente R$ 46 na cotação atual do dólar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma loja no site americano de leilões eBay está vendendo um saco de areia da praia de Copacabana como souvenir do show da Madonna.

