Fãs de Aaron Carter acionam a polícia após suspeitarem de overdose em live

No mês passado, internautas também acionaram a polícia após a tiktoker Gabbie Hanna, que usa o nome de "Trauma Queen" (Rainha do Trauma, em português) , fazer uma série de posts bizarros. Policiais e uma equipe média a visitaram, mas atestaram que ela não representava perigo para ela mesma.

O episódio aconteceu terça-feira (20), mas só veio a público agora. Os policiais tiveram dificuldade, inicialmente, de comprovar o bem-estar do cantor, mas após algumas tentativas conseguiram entrar em contato com ele, que alegou não ter atendido as autoridades porque estava dormindo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.