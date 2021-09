Famosos se dividem entre apoio e crítica a Bolsonaro em dia de protestos

Mas nem todas as manifestações de artistas são contra o presidente Bolsonaro. O ator Humberto Martins desejou "feliz Dia da Independência" no Instagram e acrescentou o lema "Deus, pátria e família", comumente usado por apoiadores do presidente.

A apresentadora Cissa Guimarães e a atriz Samantha Schmutz também pediram democracia e a saída do presidente Bolsonaro, e ainda postaram uma foto em referência ao preço do combustível, perto dos "R$ 7 o litro".

Os atos foram convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e acontecem em diferentes cidades com pedidos de impeachment dos ministros do STF e voto impresso. Em paralelo, acontecem também manifestações contrárias ao presidente.

