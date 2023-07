Famosos prestigiam Festival de Inverno do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muitos famosos prestigiaram a primeira noite de shows da 6ª edição do Festival de Inverno do Rio, que acontece na Marina da Glória.

Dentre eles os atores Samuel Assis, Juliana Alves, Alice Wegmann e Caio Manhente. As cantoras Duda Beat e Aline Wirley também estiveram no festival.

Durante sua apresentação, Duda brincou com o público ao dizer que havia errado no figurino curto. "Hoje vocês vão ver a minha calcinha porque esse figurino aqui só faz subir. Só bebendo vinho aqui nesse frio, tá gente? Eu vim com a roupa completamente errada hoje", brincou.

Neste sábado (15) e domingo (16), as apresentações vão continuar com shows de nomes como Samuel Rosa, Os Paralamas do Sucesso, Nando Reis, Pedro Sampaio, Ferrugem e Alexandre Pires.

O Festival de Inverno terá mais shows nos dias 21, 22 e 23 de julho, com apresentações de Criolo, Marcelo Falcão, Seu Jorge, Belo e Diogo Nogueira.