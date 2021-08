Famosos planejam alternativas após Onlyfans anunciar restrição a conteúdo sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão da OnlyFans de banir, a partir de 1º de outubro, todo conteúdo comportamento sexualmente explícito" não agradou os famosos que cobram pelo conteúdo disponibilizado na plataforma. Alguns dizem que não vão seguir as novas regras impostas e outros planejam alternativas, como a criação de serviços semelhantes.

O ator e modelo Marlon Schuck, 33, que participou da temporada de 2012 de Malhação (Globo), tem perfil na OnlyFans. Ele diz que é um retrocesso a decisão de proibir nudes, sexo, ou qualquer coisa que a pessoa queira fazer lá por livre consentimento.

"Cada um trabalha da forma que pode e mostra o que tem vontade, não obriga ninguém a assinar, nem a comprar conteúdos", defende o ator.

Schuck falou que usa a plataforma para garantir satisfação aos seus seguidores, fãs e admiradores, tanto masculino quanto feminino. "Não sou de criar casos, nem rótulos, acho que devemos viver, as pessoas já são intolerantes demais, regradas negativamente e isso tem que mudar".

Mesmo com as novas regras da plataforma, o ator afirma que continuará produzindo conteúdo do seu jeito e lamenta se quiserem punir e tirar da plataforma.

"Eu lamento por todos aqueles que me deram credibilidade, eu respeito a decisão da OnlyFans, mas não concordo. O trabalho é meu, as fotos e os vídeos são meus, então, quem se responsabiliza sou eu!", enfatiza.

A modelo e empresária Núbia Óliiver, 47, acredita que a plataforma vai tirar apenas os vídeos mais apelativos, como masturbação e cenas mais explícitas. "Não acredito que vão excluir o nu, não devem mexer, até porque o crescimento da OnlyFans é em cima desse conteúdo".

Despreocupada, a modelo diz que estão chegando plataformas brasileiras com força total para competir com a OnlyFans. Segundo ela, algumas serão inauguradas em breve e inclusive já recebeu vários convites.

"Criamos um grupo no Telegram, onde o fã pode assinar via pix e receber todo o meu conteúdo disponível na Onlyfans. Mesmo que a plataforma tome essas medidas, já pensamos em várias outras saídas", explica Núbia.

A ex-apresentadora de programas infantis Patrícia Kiss, 41, conhecida como Pat Beijo, é outra celebridade que investe em conteúdo sensual adulto. Ela afirma que não sabia das mudanças, mas acredita que não será impactada porque produz somente conteúdo sensual.

"Acho que qualquer tipo de censura ou mudança deve ser bem estudada. Se for para melhor, ótimo. No meu caso, nada mudará no uso da plataforma".

Outra famosa que possui conta na rede é a cantora Mc Mirella, que não quis comentar as novas regras. A assessoria da artista falou que ela não compartilha conteúdo explícito. "Não é o caso da Mirella".