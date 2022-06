Famosos fazem declarações apaixonadas no Dia dos Namorados

Adriane Bonato publicou um dos primeiros beijos entre ela e a nova namorada, a atriz Claudia Rodrigues. "Com muita alegria, amor e com muita torcida de vocês. Um feliz Dia dos Namorados para todos", disseram juntas em vídeo.

"Minha namorada para o infinito", publicou Luciano Huck para Angélica. O diretor Boninho resolveu fazer uma montagem com diversas imagens do relacionamento entre ele e Ana Furtado. "Minha linda e eterna namorada", escreveu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amor está no ar e os famosos não perderam tempo. Nesse Dia dos Namorados, não foram poucas as homenagens que as celebridades fizeram aos seus amores.

