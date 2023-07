Famosos e anônimos vestem rosa para a pré-estreia de Barbie

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rosa bebê, rosa fúcsia, rosa pink, rosa cereja, rosa magenta. Todo mundo vestiu rosa para ver a pré-estreia do filme "Barbie", nesta terça-feira (18) no Rio de Janeiro, no Village Mall. Em São Paulo, no Shopping Eldorado, a cena se repetiu para a sessão do filme. Meninas, adolescentes, jovens e mulheres mais maduras provaram que a boneca criada pela Mattel, em 1959, é mesmo ícone de várias gerações.

"Não tenho filhos, mas fiz questão que a minha sobrinha herdasse essa coisa da fantasia, da magia do universo feminino que é o mundo da Barbie", conta Caroline Filippo se referindo à Maria Clara, que nem percebeu que atrás dela na fila para tirar fotos no painel com Margot Robbie, estava uma atriz: Larissa Manoela.

"Tenho uma coleção e a minha boneca preferida. Também sou muito fã da Margot Robbie, mas o que mais me atrai nesse filme é a abordagem leve do feminismo, das questões tão caras para nós mulheres", comenta a atriz, acompanhada do noivo André Luiz Frambach.

Vitória Strada, uma das poucos que escolheu usar branco no lugar de rosa, também mencionou os temas abordados pela diretora Greta Gerwig na produção. "Trazer a Barbie para um mundo real e ressignificar alguns conceitos é sempre válido. Fazer cair vários padrões e preconceitos."

A drag queen Cutis Negra também foi outra que ressaltou a importância dos temas levantados pela produção da Warner Bros e ainda lembrou que a Barbie é um símbolo da comunidade LGBTQIA+. "Para muitos de nós, que não podíamos brincar com uma boneca, para muitos de nós que não podíamos nos montar, a Barbie marca a nossa história e é também um ícone nosso."