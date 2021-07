Famosos comparecem a manifestações que pedem impeachment de Bolsonaro

Diversos famosos que não compareceram às passeatas também manifestaram sua insatisfação com o governo federal com postagens nas redes sociais.

O ator Paulo Betti compareceu a todos os atos que pedem a saída de Bolsonaro acompanhado da companheira, Dadá Coelho. "Foi lindo o teatro na rua", escreveu o ator em uma das publicações na qual empunhava a bandeira do Brasil com uma faixa vermelha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste sábado (24) mais uma manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsoraro (sem partido). Motivados principalmente pela condução do governo federal no combate à Covid-19, os protestos fazem parte de uma série de atos realizados nos últimos dois meses com organização de sindicatos, movimentos sociais e partidos de esquerda,

