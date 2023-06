Famoso chapéu de Indiana Jones foi criado no Brasil; conheça a história

Durante uma festa em homenagem a ele, capangas de um oficial nazista invadem o evento e atiram em quem está no caminho. Eles querem a tal relíquia do título, uma tecnologia antiga e com segredos que levaram um velho amigo de Indiana à loucura.

No filme, Indiana vai, uma última vez, para a faculdade onde leciona aulas de arqueologia para turmas entediadas –não pelos seus métodos, mas pelo furor tecnológico que contamina o país às vésperas da chegada do homem à Lua, naquele ano de 1969. O futuro, ali tão perto, faz murchar o interesse por um passado distante.

"Não se volta para um personagem como esses sem um motivo muito bom, e o Indiana precisava que seu ciclo fosse fechado. A franquia começou com esse personagem muito físico, cheio das paixões da juventude, e foi assim que ele permaneceu na memória das pessoas por 40 anos. Tivemos que ajustar a história para acomodar a idade, mas sem timidez, usando isso a nosso favor", afirmou Ford no último Festival de Cannes.

Nesta quinta (29), estreia no Brasil "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", que marca a despedida de Harrison Ford da franquia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Indiana Jones é um dos personagens mais conhecidos do cinema mundial, o que nem todo mundo sabe, porém, é que o chapéu que ele usa nos cinco filmes da franquia foi criado no Brasil, mais precisamente em Campinas.

