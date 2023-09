'A família sempre foi muito reservada', diz Bel Moreira, colega de SBT de Larissa Manoela

Em fevereiro, Bel surpreendeu quando disse a Silvio Santos, que ainda apresentava seu programa, que tinha uma "namorada", a produtora Halana Lacerda, de quem está noiva desde julho. "A partir do momento em que eu me assumi, minha vida mudou e, consequentemente, minha carreira deu uma guinada", comentou ela.

Ela disse que, diante da situação, apoia a amiga. "Sempre vou estar do lado da Lari, ela é minha irmã do coração", disse. "Também não ultrapasso nenhum limite, respeito o espaço dela", acrescentou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bel Moreira, 24, saiu de uma maratona de novelas infantis do SBT depois de cinco anos em "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça" e estava nesta quinta-feira (7) curtindo o The Town. Colega de emissora de Larissa Manoela, as atrizes conviveram juntas praticamente "a vida toda, desde que fizemos Noviça Rebelde".

