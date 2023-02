Família registra desaparecimento de ex-bailarina do Faustão no RJ

A reportagem tenta contato com os familiares da Rafaela Monteiro Santos para colher mais detalhes do caso.

A família da ex-integrante do quadro de balé do Faustão registrou o desaparecimento na 52ª DP (Nova Iguaçu).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafaela Monteiro Santos, de 41 anos, ex-bailarina do programa do Faustão nos tempos de TV Globo, foi dada como desaparecida pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.