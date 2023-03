Família real não comparece a batizado de filha de Harry e Meghan, apesar de convite

Nesta semana, a mídia britânica informou que o duque e a duquesa de Sussex receberam convites para a cerimônia de coroação do rei, que vai acontecer em 6 de maio, mas ainda não decidiram se irão. Alguns artistas convidados, como Adele e Harry Styles, se recusaram a cantar no evento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família real britânica enfrenta cada vez mais rachas internas que se tornam públicas. Dias depois de Meghan Markle e o príncipe Harry confirmarem uma ordem de despejo do Frogmore Cottage, um presente dado pela rainha Elizabeth 2ª ao casal, bastidores do batizado da filha deles vêm a tona.

