Família de Kayky Brito agradece motorista por ter prestado socorro: 'Salvou a vida dele'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Kayky Brito fez um agradecimento público ao motorista Diones da Silva por ter prestado socorro depois do atropelamento do ator no último sábado (2). "Seremos eternamente gratos", diz o comunicado publicado nas redes sociais de Stephany Brito, irmã de Kayky, nesta quinta (7).

"Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos!", diz um trecho da mensagem, que é assinada pela família.

O pronunciamento aconteceu depois do motorista ter se manifestado nesta quinta-feira nas redes sociais. Ele agradeceu o carinho que tem recebido das pessoas e disse que "não tem sido dias fáceis". Falou também que está sem poder trabalhar porque seu veículo está danificado e que deseja que Kayky se recupere logo.

Para a polícia, Diones da Silva disse que foi surpreendido no acidente. O caso é investigado pela 16ª DP no Rio. A passageira que estava no carro confirmou a versão do condutor. Segundo ela, o veículo estava em baixa velocidade e o ator apareceu de surpresa.