Família ainda não abriu diário de Marília Mendonça encontrado em avião

Dom Vittor e Gustavo iniciaram a parceria neste ano, sob as bênçãos de Marília. Eles lançaram as primeiras músicas no dia 15 de outubro, poucos dias antes da morte da cantora.

"A gente ainda não o abriu. Mas com certeza tem bastante coisa ali. Bastante coisa pessoal, e muita letra de música. A gente está preservando isso para abrir no momento certo. Não sabemos quando teremos peito e cabeça para abrir esse caderno", disse na entrevista.

