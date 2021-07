Faltou Paolla 'botar esse bundão' pra dançar, diz Carlinhos de Jesus no Super Dança

Ao comentar a apresentação de Paolla Oliveira, 39, Jesus comentou sobre o que sentiu falta na dança da atris. "O que deixou pra mim a desejar com essa magnífica apresentação de vocês no sentido show e no sentido de uma das maiores candidatas da competição é botar esse bundão pra fazer o quadrado legal", disse.

