Fábio Porchat conta ter sido confundido com atriz

O humorista lembrou de uma viagem a Jericoacoara, no Ceará, quando foi "desreconhecido" três vezes. "Eu estava saindo do quarto e um cara falou: 'Ei! Não é aquele cara do Sai de Baixo?' Me confundiu com o Miguel Falabella'.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador e humorista Fábio Porchat, 37, decidiu responder algumas perguntas de seus fãs no Instagram, na quinta-feira (13). Um deles pediu a Porchat para contar quando foi reconhecido em público, mas ele arrancou gargalhadas de todos ao contar histórias de quando foi confundido com outros famosos.

