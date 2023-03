Fã do Coldplay morre dias antes do show, e amigas pedem homenagem para a banda em Curitiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de amigas de Maria Eduarda Valentim, 21, quer transformar um dos números do Coldplay -que se apresenta em Curitiba nesta terça-feira (21)- em uma grande homenagem. Na última semana, Maria Eduarda, carinhosamente chamada de Duda, morreu subitamente dias antes de conferir o show da banda de Chris Martin. Seria um sonho realizado.

A partir disso, Ana Pires Medeiros, 20, começou uma campanha mais do que especial nas redes sociais. A intenção é que, durante a performance de "Yellow", a banda faça uma homenagem para Duda. O tuíte original de Ana, enviado para a produtora e diferentes meios, já atingiu 1,6 milhão de visualizações.

"Ainda estamos sem nenhum retorno, porém estamos com várias pessoas entrando em contato com a produtora e eu fui atrás do e-mail da banda. Além das milhares de marcações e mobilizações de pessoas diferentes que não conhecemos! Achamos lindo", comenta Ana Pires, em entrevista à reportagem.

Caso nenhuma confirmação ocorra, o grupo liderado pela curitibana pretende levar fotos de Duda para levantarem durante a cantoria de "Yellow". "Estamos procurando pessoas que vão ao show desta terça em Curitiba e que queiram homenagear ela assim também", reforça.

Até o momento, segundo Ana Pires, a causa da morte de Duda não foi confirmada. No momento, ficam as boas lembranças. "Ela era uma pessoa serena, calma, e divertida. Nossa amizade durou quase 20 anos pela Duda ser realmente muito fã da cultura pop e isso era o que mais nos conectava. Mesmo longe, Duda estava perto. Duda era ativa nas redes, e sempre estava apoiando tudo que as amigas faziam. Além de ser uma ótima ouvinte", recorda.

Ir ao show do Coldplay era um sonho para Duda. E ela estará lá, certamente.