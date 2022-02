Expulsa do BBB 22, Maria diz que está bem e que os erros não a definem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Maria, 21, expulsa do Big Brother Brasil 22, gravou um vídeo dizendo que está tudo bem após deixar o reality e que os erros acontecem, mas não a definem. O vídeo foi publicado nesta quinta-feira (17) no Instagram oficial do BBB.

Ela disse que está tentando entender "na medida do possível" o mundo fora da casa mais vigiada do Brasil, porque sair é uma coisa muito diferente. "Até porque a gente sai muito diferente, é isso. Bola para frente, vida que segue, o jogo lá dentro também", disse a atriz.

Maria afirmou que a vida fora da casa continua e espera continuar mostrando para todos a pessoa autêntica que foi dentro do reality. Ela falou ainda que espera que as pessoas fiquem sempre com a imagem positiva de tudo o que fez de bom dentro da casa. "Os erros acontecem, mas eu sei que eles não me definem. Se essa era a maior preocupação de vocês, eu estou ciente e lidando com isso."

Maria e Bárbara, eliminada na última terça (15), participam do Domingão do Huck, no próximo domingo (20). Elas serão sabatinadas pela influenciadora Tia Má, fã assumida do BBB. Marcelo Adnet, Juliana Paes, Flávia Alessandra, padre Fábio de Melo e João Vicente de Castro também farão perguntas para as ex-participantes do reality.

ENTENDA A EXPULSÃO

Maria foi expulsa do reality no começo da tarde da terça-feira (15). O motivo foi a força desproporcional usada por ela na hora de jogar água em Natália no Jogo da Discórdia. O balde acabou batendo forte na cabeça da participante.

"Maria foi desclassificada do BBB 22 por descumprir uma das regras do programa", afirmou a Globo em comunicado. "Após análise das imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia constatou-se uma agressão da participante a Natália, e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada."

Os demais participantes demonstraram surpresa ao serem informados sobre a decisão da emissora. Natália chorou muito e precisou ser amparada pelos colegas. Segundo a emissora, Maria não será substituída e o Paredão desta noite será mantido, com Arthur, Bárbara e Natália na berlinda.

Após a agressão, na noite passada, o apresentador Tadeu Schmidt questionou como Natália havia se sentido após ter a cabeça atingida por Maria. Nat disse que havia doído, mas que poderia seguir o jogo. Maria se desculpou e alegou que o balde tinha escorregado de sua mão.