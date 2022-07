Exposição de Sebastião Salgado sobre a Amazônia chega aos últimos dias em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As imagens feitas na Amazônia por Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais premiados e consagrados do mundo, ficam expostas até o próximo domingo, dia 31, e, São Paulo.

A exposição, que chega aos últimos dias, está em cartaz no Sesc Pompeia e é gratuita.

"Amazônia" reúne 205 fotografias em preto e branco da maior floresta tropical do planeta. Os registros foram feitos durante sete anos e após cerca de 60 viagens de Salgado à região, ocasiões em que retratou as paisagens e o cotidiano de 12 comunidades indígenas.

A exposição ocupa a área de convivência do Sesc Pompeia, próxima à entrada da unidade —por isso, não é preciso fazer reserva ou retirar ingresso antecipadamente. Mas, para entrar no local, é necessário usar máscara e apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 com ao menos duas doses tomadas ou com a dose única.

Com curadoria de Lélia Wanick Salgado, este é o trabalho mais recente do fotógrafo, no qual são exibidos rios, árvores, montanhas e rostos dos povos da floresta, muitos dos quais têm enfrentado problemas ambientais como desmatamento e garimpo ilegal.

Inaugurada no espaço cultural em fevereiro deste ano, a mostra já passou por cidades como Londres, Roma e Paris. Em seguida, segue no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

As fotografias já foram publicadas também numa série de reportagens sobre as expedições de Salgado neste jornal, que acompanhou o contato do fotógrafo com as aldeias.

AMAZÔNIA - SEBASTIÃO SALGADO

Quando Ter. a sáb., das 10h30 às 21h. Dom. e feriados, das 10h30 às 18h. Até 31/7

Onde Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Água Branca, região oeste, tel. (11) 3871-7700

Preço Grátis

Link: https://www.sescsp.org.br/programacao/amazonia-sebastiao-salgado/