Exposição de 'House of the Dragon' chega ao Shopping Itaquera com dragão de 4 metros

HOUSE OF THE DRAGON

A entrada é gratuita, só é preciso resgatar um cupom de acesso no aplicativo do shopping. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

O público ainda poderá se sentar no Trono de Ferro, objeto icônico da série que se passa 200 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones", além de ver a espada de aço valiriano e ovos de dragões.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O universo da dinastia Targaryen e seus dragões, que fizeram sucesso na série do HBO Max, será exibido no Shopping Metrô Itaquera, região leste de São Paulo, em "House of the Dragon". O público poderá acompanhar a exposição entre os dias 7 de julho e 6 de agosto.

